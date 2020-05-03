Мэр Львова выразил поддержку главе Черкасс, который отменил карантин

Мэр Львова Андрей Садовой поддержал своего коллегу главу Черкасс Анатолия Бондаренко, который снял карантин раньше положенного срока.

Чиновник считает, что украинские регионы должны сами определять срок, на который вводятся ограничения.