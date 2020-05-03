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Источник Правда.Ру

Мэр Львова выразил поддержку главе Черкасс, который отменил карантин

Мир » Бывший СССР » Украина

Мэр Львова Андрей Садовой поддержал своего коллегу главу Черкасс Анатолия Бондаренко, который снял карантин раньше положенного срока.

Чиновник считает, что украинские регионы должны сами определять срок, на который вводятся ограничения.

"Надо прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение общества. Нам нужно единство и здравый смысл. Мое предложение: правительства должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Такое предложение Львов отправил в кабмин еще в среду", - заявил Садовой.

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