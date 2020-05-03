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Источник Правда.Ру

В США не интересуются здоровьем Ким Чен Ына

Мир

В Вашингтоне не считают, что долгое отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публике является беспрецедентным.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что последние фотографии указывают на то, что с северокорейским лидером всё в порядке.

"Мы знаем, что и ранее бывало, когда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын долго не появлялся на публике. Так что это не является беспрецедентным. Мы видели те же кадры днем ранее, что и другие. Похоже, что председатель Ким Чен Ын жив и здоров", — пояснил Помпео.

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