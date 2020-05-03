В США не интересуются здоровьем Ким Чен Ына

В Вашингтоне не считают, что долгое отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публике является беспрецедентным.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что последние фотографии указывают на то, что с северокорейским лидером всё в порядке.