В Вашингтоне не считают, что долгое отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публике является беспрецедентным.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что последние фотографии указывают на то, что с северокорейским лидером всё в порядке.
"Мы знаем, что и ранее бывало, когда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын долго не появлялся на публике. Так что это не является беспрецедентным. Мы видели те же кадры днем ранее, что и другие. Похоже, что председатель Ким Чен Ын жив и здоров", — пояснил Помпео.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.