Бывший российский боксер и нынешний депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, почему перестал общаться с украинским экс-боксером и мэром Киева Виталием Кличко.

"Как общался с Кличко? Очень периодически. Особенно после 2014 года. Мы говорим о спорте, но я скажу так: мне очень не понравилось, что происходило на Украине тогда. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы безусловно нашли темы для разговора, куда бы нас судьба не забрасывала, мир спорта всё равно объединяет людей", — рассказал парламентарий.