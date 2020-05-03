Почти половина британских медиков признались, что им приходилось покупать средства защиты за собственные средства.

Об этом стало известно из опроса медицинских сотрудников Британской медицинской ассоциацией.

"Общее число врачей, как оказывающих услуги первичной медицинской помощи, так и работающих в системе предоставления социальной помощи, которые сообщили о том, что приобрели средства индивидуальной защиты для себя или на нужды своего отделения или использовали переданные в дар, составило 48%", — отмечается в исследовании.