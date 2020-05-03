МИД Украины не подчиняется Зеленскому

Позиции президента Украины Владимира Зеленского и министерства иностранных дел страны относительно событий 2 мая 2014 года существенно отличаются. Недавнее заявление украинского МИД может означать, что ведомство больше не подчиняется украинскому лидеру.

Такое мнение высказал бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его мнению, украинские дипломаты озвучили версию случившегося, которую активно продвигал Петр Порошенко. Зеленский в отличие от прошлой украинской власти ни разу не обвинял Россию в трагедии 2 мая.