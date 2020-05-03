Армия Египта ликвидировала 126 террористов

В заявлении официального представителя вооруженных сил Египта Тамеза Аль-Рифаи сообщается о том, что армия Египта провела спецоперации, во время которых были ликвидированы 126 боевиков. 15 силовиков убиты или ранены.