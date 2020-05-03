В заявлении официального представителя вооруженных сил Египта Тамеза Аль-Рифаи сообщается о том, что армия Египта провела спецоперации, во время которых были ликвидированы 126 боевиков. 15 силовиков убиты или ранены.
"Осуществлено 22 рейда и 16 спецопераций, в результате которых ликвидированы 126 радикалов", — написал Аль-Рифаи в Twitter.
"В ходе боевых действий в зоне проведения операций погибли и получили ранения 4 офицера, 3 младших офицера и 8 военнослужащих при зачистке террористов", — написано во втором сообщении.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.