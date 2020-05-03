В Киеве сожгли палатку семьи цыган

Пресс-служба Киевского управления полиции сообщила о том, что Украинские правоохранители расследуют дело о нападении на цыган в одном из районов столицы.

Днем ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева было совершено нападение на семью цыган, в результате чего была сожжена палатка с документами и вещами пострадавших.