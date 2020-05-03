Пресс-служба Киевского управления полиции сообщила о том, что Украинские правоохранители расследуют дело о нападении на цыган в одном из районов столицы.
Днем ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева было совершено нападение на семью цыган, в результате чего была сожжена палатка с документами и вещами пострадавших.
"Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию совершения неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении цыган. Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились автор публикации и волонтеры. На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство", — говорится в сообщении на сайте полиции Киева.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.