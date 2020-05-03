Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил жителей страны, которые перестали носить медицинские маски. Глава государства призвал людей снять маску и подышать свежим воздухом.

"Все вопросы для того, чтобы лечить людей (от COVID-19 — Прим. ред.), решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут… Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет", — сказал Лукашенко в воскресенье в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране.