В Нигерии пираты украли грузинских моряков

Руководитель Агентства Тамар Иоселиани заявила о том, что агентство морского транспорта, МИД и минэкономики Грузии пытаются освободить 9 грузинских моряков, которые были похищены пиратами.

"Мы связались семьями, лично встретились с ними и ознакомили с ситуацией. Агентство морского транспорта, министерства иностранных дел Грузии, министерство экономики и судовладеющая греческая компания интенсивно работают, чтобы вернуть грузинских моряков на родину", — заявила она журналистам.

Иоселиани отметила, что всего на корабле находилось 14 человек. 9 граждан Грузии и один украинец были похищены, а еще четверо грузин остались на корабле.