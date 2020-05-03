Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление в годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов. Украинские дипломаты возложили ответственность за трагедию на Россию.

"События 2 мая 2014-го в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского востока и юга", - сказано в заявлении.

В МИД Украины утверждают, что "экстремисты" в Одессе следовали "сценарию российских кураторов". А также, что имели место быть некие внутренние возгорания, исключив факт того, что Дом профсоюзом подвергся атаке "коктейлями Молотова".