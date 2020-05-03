Медики готовили для Бориса Джонсона план "смерть Сталина"

Британский премьер Борис Джонсон рассказал, как медики готовились к его смерти от коронавируса, поскольку он находился в тяжелом состоянии. Глава правительства утверждает, что болезнь сильно подкосила его и врачам пришлось "заливать литры и литры кислорода", чтобы сохранить ему жизнь.