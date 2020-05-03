Британский премьер Борис Джонсон рассказал, как медики готовились к его смерти от коронавируса, поскольку он находился в тяжелом состоянии. Глава правительства утверждает, что болезнь сильно подкосила его и врачам пришлось "заливать литры и литры кислорода", чтобы сохранить ему жизнь.
"Я не был в хорошей форме, и знаю, что были разные планы на случай чрезвычайных обстоятельств. Был план по сценарию "Смерть Сталина" и как об этом объявить. У докторов были договоренности, что они будут делать, если все пойдет плохо", — рассказал Джонсон.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.