Украинские правоохранители изучают дело о нападении на журналиста, который фиксировал нарушение режима самоизоляции.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщал, что в Харькове на журналиста Никиту Кныша напали и избили за то, что тот вызвал полицию на нарушающих карантин около станции метро "Научная".
"На проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу", — сообщила пресс-служба областного управления полиции.
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