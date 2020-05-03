В Харькове нарушители карантина избили журналиста

Украинские правоохранители изучают дело о нападении на журналиста, который фиксировал нарушение режима самоизоляции.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщал, что в Харькове на журналиста Никиту Кныша напали и избили за то, что тот вызвал полицию на нарушающих карантин около станции метро "Научная".