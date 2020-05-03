В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР сообщили агентству РИА "Новости" о подорвавшемся во время осмотра хозяйства леснике в Славяносербском районе.
"В Славяносербском лесоохотничьем хозяйстве второго мая при осмотре лесного массива получил минно-взрывные ранения лесник, мужчина 1966 года рождения", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, лесника с осколочными ранениями доставили в Зимогорьевскую городскую больницу. Детали происшествия уточняются.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.