В ЛНР при осмотре своего хозяйства подорвался лесник

В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР сообщили агентству РИА "Новости" о подорвавшемся во время осмотра хозяйства леснике в Славяносербском районе.

"В Славяносербском лесоохотничьем хозяйстве второго мая при осмотре лесного массива получил минно-взрывные ранения лесник, мужчина 1966 года рождения", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, лесника с осколочными ранениями доставили в Зимогорьевскую городскую больницу. Детали происшествия уточняются.