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На границе КНДР и Южной Кореи снова прозвучали выстрелы

Мир » Азия

На границе КНДР и Южной Кореи прозвучали выстрелы. Южнокорейские пограничники находятся в режиме боевой готовности.

"Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста Южной Кореи в районе центральной части демаркационной линии", — приводит агентство "Ренхап" текст сообщения Объединенного комитета начальников штабов республики Корея.

Южнокорейские военные произвели два ответных выстрела в сторону КНДР. Командирование выясняет обстоятельства инцидента.

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