Министерство иностранных дел республики Казахстан сообщило о том, что не ведут разработку биологического оружия. А деятельность Центральной референтной лаборатории в Алма-Ате направлена на биологическую безопасность, в том числе, борьбу с коронавирусом.
"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.