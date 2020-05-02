В Казахстане опровергли обвинения в разработке биологического оружия

Министерство иностранных дел республики Казахстан сообщило о том, что не ведут разработку биологического оружия. А деятельность Центральной референтной лаборатории в Алма-Ате направлена на биологическую безопасность, в том числе, борьбу с коронавирусом.