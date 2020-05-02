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Источник Правда.Ру

В Казахстане опровергли обвинения в разработке биологического оружия

Мир » Азия » Центразия

Министерство иностранных дел республики Казахстан сообщило о том, что не ведут разработку биологического оружия. А деятельность Центральной референтной лаборатории в Алма-Ате направлена на биологическую безопасность, в том числе, борьбу с коронавирусом.

"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", — говорится в сообщении.

мид оружие алма-ата казахстан коронавирус
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