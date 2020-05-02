Американец случайно положил на свой банковский счет кокаин

В округе Джефферсон штата Колорадо произошел уникальный случай. Местный житель решил положить на свой банковский счет пакет с кокаином.

Это заметил один из служащих банка. Он увидел, что мужчина положил в ячейку не только деньги, но и пакет с подозрительным веществом. Он этом сотрудник рассказал полицейским.

Правоохранители изъяли наркотическое вещество, а затем задержали его владельца. В его машине обнаружили настоящий склад запрещенных веществ.