В округе Джефферсон штата Колорадо произошел уникальный случай. Местный житель решил положить на свой банковский счет пакет с кокаином.
Это заметил один из служащих банка. Он увидел, что мужчина положил в ячейку не только деньги, но и пакет с подозрительным веществом. Он этом сотрудник рассказал полицейским.
Правоохранители изъяли наркотическое вещество, а затем задержали его владельца. В его машине обнаружили настоящий склад запрещенных веществ.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.