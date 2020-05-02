Посольство Нидерландов в России сообщило о том, что вывозной рейс из Москвы приземлился в Амстердаме. На борту самолета находилось больше сотни европейцев.
"Этим утром, в субботу, 2 мая 2020 года, из Москвы в Амстердам вылетел специальный репатриационный рейс Air France-KLM, на борту которого находились 135 пассажиров, которые давно ждали этого момента", — говорится в сообщении на странице голландского посольства в Facebook.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.