В пресс-релиза на сайте зоопарка Ouwehands сообщается о том, что на свет появился детеныш большой панды.
Отмечается, что детеныш родился в пятницу и чувствует себя очень хорошо. Пол панды пока не известен, ребенка стараются не тревожить.
"В настоящее время маму У Вэнь и ее детеныша оставляют в покое. Когда через несколько месяцев детеныш покинет материнское логово, мы сможем узнать, какого он пола. Когда это произойдет, у маленькой большой панды появится имя", — говорится в пресс-релизе зоопарка.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.