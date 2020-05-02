В нидерландском зоопарке родился детеныш большой панды

В пресс-релиза на сайте зоопарка Ouwehands сообщается о том, что на свет появился детеныш большой панды.

Отмечается, что детеныш родился в пятницу и чувствует себя очень хорошо. Пол панды пока не известен, ребенка стараются не тревожить.