Французская Национальная ветеринарная школа Альфор сообщила о первом случае заражения кошки коронавирусом.
"Объединенная группа специалистов по проведению вирусологических исследований из Национальной ветеринарной школы Альфор, Национального агентства по контролю в области санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES), НИИ сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE) совместно с Институтом Пастера обнаружила первую во Франции кошку-носительницу SRAS-CoV-2", — говорится в сообщении ветеринарной школы.
Исследователи проверили примерно 10 кошек на COVID-19. Тест одной из них дал положительный результат. У кошки выявили признаки респираторного заболевания и проблемы с пищеварением.
Ветеринары посоветовали зараженным COVID-19 людям соблюдать гигиену и дистанцию от домашних животных.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.