Французская кошка заразилась коронавирусом

Французская Национальная ветеринарная школа Альфор сообщила о первом случае заражения кошки коронавирусом.

"Объединенная группа специалистов по проведению вирусологических исследований из Национальной ветеринарной школы Альфор, Национального агентства по контролю в области санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES), НИИ сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE) совместно с Институтом Пастера обнаружила первую во Франции кошку-носительницу SRAS-CoV-2", — говорится в сообщении ветеринарной школы.

Исследователи проверили примерно 10 кошек на COVID-19. Тест одной из них дал положительный результат. У кошки выявили признаки респираторного заболевания и проблемы с пищеварением.

Ветеринары посоветовали зараженным COVID-19 людям соблюдать гигиену и дистанцию от домашних животных.