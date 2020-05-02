В Берлине прошло возложение венков возле дома, где в 1945 году немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта.
В мероприятии приняли участие российских посол в Германии Сергей Нечаев, посол в Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко, а также бургомистр германской столицы Михаэль Мюллер.
Примечательно, что глава столицы Германии приглашал принять участие в возложении венков украинского посла, но тот отказался.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.