В Берлине возложили венки по случаю 75-летия капитуляции вермахта

В Берлине прошло возложение венков возле дома, где в 1945 году немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта.

В мероприятии приняли участие российских посол в Германии Сергей Нечаев, посол в Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко, а также бургомистр германской столицы Михаэль Мюллер.

Примечательно, что глава столицы Германии приглашал принять участие в возложении венков украинского посла, но тот отказался.