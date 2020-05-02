Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Пушков оценил пиар-ход Ким Чен Ына

Мир

Долгое отсутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике было организовано специально для создания искусной интриги вокруг его персоны.

Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Так сенатор прокомментировал появление лидера КНДР после долгого отсутствия. По словам Пушкова, шумиха вокруг исчезновения Ким Чен Ына показала, что внимание к его персоне сохраняется во всем мире.

пиар ким чен ын исчезновение алексей пушков
Последние материалы
Из Германии в Россию возвращаются более ста россиян
Tesla потеряла 15 млрд долларов из-за одного твита Илона Маска
Живой и смеющийся Ким Чен Ын появился на публике
Собянин рассказал о настоящем количестве зараженных москвичей
Эколог рассказал об опасности использованных медицинских масок
Сроки окончания эпидемии COVID-19 в РФ были отодвинуты
Глава Минстроя России был госпитализирован с коронавирусом
В Приморье во время взрыва на плавзаводе погиб сварщик
F-35 Survival Kit критиковали. А он отлично работает
Средний лимит по кредитам вырос до 70 тысяч рублей
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Евросоюз
Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Почему разваливается атомная энергетика Украины
В Японии открыли новый способ лечения шизофрении
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Депутат Госдумы: наша задача – выйти на плато
Почему разваливается атомная энергетика Украины
Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой
Сергей Марков: коронавирус у Мишустина - это не ЧП
В Японии открыли новый способ лечения шизофрении
Песков: власти поддержат всех без исключения
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
В Испании задержали зампредседателя правительства Ставрополья
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Песков: власти поддержат всех без исключения
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Песков: власти поддержат всех без исключения
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Как быстро и без нервных срывов перейти на удаленку
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
Песков: власти поддержат всех без исключения
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ