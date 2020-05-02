Пушков оценил пиар-ход Ким Чен Ына

Долгое отсутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике было организовано специально для создания искусной интриги вокруг его персоны.

Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Так сенатор прокомментировал появление лидера КНДР после долгого отсутствия. По словам Пушкова, шумиха вокруг исчезновения Ким Чен Ына показала, что внимание к его персоне сохраняется во всем мире.