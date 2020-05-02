Посольство РФ в Германии сообщило о том, что более 100 россиян вылетели самолетом "Аэрофлота" в Москву.
"Первого мая 2020 года 106 граждан России, проживающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов страны, вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву ("Шереметьево") на вывозном рейсе "Аэрофлота". Выражаем благодарность российским и германским ведомствам, слаженное и эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.