Посольство РФ в Германии сообщило о том, что более 100 россиян вылетели самолетом "Аэрофлота" в Москву.

"Первого мая 2020 года 106 граждан России, проживающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов страны, вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву ("Шереметьево") на вывозном рейсе "Аэрофлота". Выражаем благодарность российским и германским ведомствам, слаженное и эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным", — говорится в сообщении посольства в Facebook.