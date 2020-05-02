В ЛНР 1,4 тысячи домов и квартир остались без света

В пресс-службе МЧС Луганской Национальной Республики сообщили агентству РИА "Новости" о 1,4 тысячи домов, которые остались без света из-за аварийных отключений электричества.

"В результате повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались поселки Шахтерский (частично) и Ленинский, село Устиновка — 1 тысяча 380 абонентов", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, без электричества также остались 3 трансформаторные подстанции в поселке Марьевка.