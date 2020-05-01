Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции заявил о том, что власти планируют перекрыть около ста миль автодорог для того, чтобы по ним могли гулять пешеходы, соблюдая необходимую дистанцию в условиях коронавирусной пандемии.
"Открытие улиц (для пешеходов — прим. ред.) будет еще одним способом, при помощи которого мы хотим обеспечить дистанцирование. Становится теплее, это представляет для нас новый вызов", — сказал де Блазио.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.