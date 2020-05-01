Власти Нью-Йорка перекроют автодороги для пешеходных прогулок

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции заявил о том, что власти планируют перекрыть около ста миль автодорог для того, чтобы по ним могли гулять пешеходы, соблюдая необходимую дистанцию в условиях коронавирусной пандемии.