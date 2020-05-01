Парламент Боливии одобрил закон, который подразумевает проведение выборов не позднее 2 августа, несмотря на замечания исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.
"Председатель Многонационального законодательного собрания Боливии Ева Копа подписала закон "О переносе всеобщих выборов 2020 года", устанавливающий срок в 90 дней для проведения всеобщих выборов", — говорится в сообщении сената в Twitter.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.