Япония поделится лекарством от коронавируса с миром

Японские медики предлагают лечить пневмонию, вызванную коронавирусом, препаратом "Авиган". Они готовы бесплатно предоставить его 43 странам мира.

Препарат, также известный под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир", был разработан еще шесть лет назад. Оно вызывает осложнения у беременных, поэтому его используют только в крайне редких случаях. В 2020 году о нем вспомнили китайские врачи, которые отмечают его эффективность.

"В ходе телефонных переговоров с министрами иностранных дел каждой страны выяснилось, что интерес к "Авигану" большой. Мы получили просьбы о поставке "Авигана" почти от 80 стран по дипломатическим каналам. К сегодняшнему дню мы договорились о деталях поставки с 43 странами. Но приступить к поставке сможем вскоре после выходных. Что касается количества, то так как речь идет о клинических испытаниях, то в каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, максимум 100", — заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Он отметил, что страна обладает большим объемом препарата, которого хватит для лечения порядка двух миллионов пациентов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что премьер-министр Японии выступил за продление режима ЧС в стране. Введенные сейчас ограничительные меры действуют до 7 мая.