В Афинах прошел первомайский митинг

Греки отметили День весны и труда митингом. Коронавирус не помешал.

Организаторами праздничного митинга, который прошел на центральной площади Синтагма в Афинах, выступил Коммунистический профсоюз ПАМЕ. Они постарались соблюсти все меры безопасности: на асфальте нанесли метки, где можно было стоять митингующим, чтобы не нарушить социальную дистанцию.

По словам представителей местной полиции, все прошло спокойно. Все участники акции были в масках. Власти страны предлагали перенести митинг на 9 мая, но организаторы отказались. Участники мирного протеста требовали от властей не нарушать трудовых прав греков, прикрываясь борьбой с коронавирусом. Завершило первомайский митинг совместное исполнение международного пролетарского гимна, который спели около двух тысяч человек.

А вот в России Первомай отметили онлайн.