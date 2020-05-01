Почти 15 тысяч человек больны коронавирусом в Белоруссии

Еще 890 человек в Белоруссии получили положительные тесты на коронавирус. За сутки у них диагностирован COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Белоруссии, общее число инфицированных подошло к отметке в 14 917 человек. Из них скончались 93 пациента. Четверо — за последние сутки.

"Зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 262 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — сообщает пресс-служба Минздрава.

Между тем в Белоруссии стартует седьмой тур чемпионата страны по футболу. Он продлится до 3 мая включительно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что стране не нужен карантин. По его словам, власти и медики держат ситуацию под контролем, поэтому необходимости вводить ограничительные меры нет. До этого белорусский лидер назвал коронавирус "божьей карой". Свою мысль он объяснил тем, что человечество наказано за неправильный образ жизни, небрежное отношение к экологии и собственному здоровью.