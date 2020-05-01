Больше 13 тысяч человек больны коронавирусом в Польше

Еще 228 человек заболели коронавирусом в Польше. Они получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.

За этот же период болезнь унесла жизнь шестерых человек. Всего в стране от коронавируса скончались 650 пациентов.

Как сообщает Министерство здравоохранения Польши, с начала эпидемии в стране зарегистрировано 13 105 случаев инфицирования COVID-19. Сейчас в больницах остаются 2 789 пациентов. На карантине — 92 458 человек.

В стране закрыты границы, в том числе со странами Шенгена, отменено авиасообщение, ограничено перемещение местных жителей. Остановлен учебный процесс, предприятия общепита, развлекательные заведения, парикмахерские и непродовольственные магазины.

С 4 мая власти страны начнут постепенно смягчать ограничительные меры. Откроются отели и места ночлега, торговые центры. Посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. А 6 мая откроют детские сады и ясли.