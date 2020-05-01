Больше сотни человек за сутки заболели COVID-19 в Швейцарии

Дюжина пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалась за сутки в Швейцарии. Всего в стране жертвами опасной болезни стали 1435 человек.

За последние 24 часа зарегистрировано 119 новых случаев. Накануне прирост составлял 179 человек. Общее количество случаев инфицирования с начала эпидемии достигло 29 705 пациентов.

Согласно данным Федерального офиса общественного здравоохранения страны, медики провели 271,5 тысячу тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 5242 теста, 13% из них показали наличие заболевания.

В отличие от мировой статистики, чаще коронавирусом болеют женщины, на них приходится 54,3% от всех случаев COVID-19 в стране. Больше всего инфицированных в Женеве, Цюрихе и Тичино.

С понедельника в стране начали снимать ограничительные меры

Власти страны разрешили работать парикмахерским, салонам красоты, медицинским и стоматологическим кабинетам, цветочным лавкам и магазинам хозтоваров. Следующий шаг в ослаблении карантина запланирован на 11 мая.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Швейцария даст беспроцентные кредиты Красному Кресту и Всемирному валютному фонду. Деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.