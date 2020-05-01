Венгрия готова ко второй волне коронавируса

Коронавирус может вернуться осенью, но Венгрия к этому готова. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он оценил прочность системы здравоохранения страны.

"Вот наиболее очевидные факты: вирус есть, вакцины пока нет, и нет никаких гарантий, что он просто исчезнет… Мы сумели разработать методы контроля и выиграть время, а наша система здравоохранения готова к обороне в будущем. Если эпидемия придет в виде второй, большой волны, позаботятся обо всех", — заявил Орбан.

Он напомнил, что эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса в октябре-ноябре.

Сейчас в Венгрии

Зарегистрировано 2775 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 312 человек. 581 пациент сумел победить COVID-19.

В стране по-прежнему запрещены любые массовые мероприятия. Запрет продлен до 15 августа. В Венгрии разрешили работать магазинам, а местным жителям — ездить по стране. В столичном регионе Будапешта и в области Пешт ограничения на передвижение сохранены.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о вариантах лечения и оздоровления в Венгрии. Страна является одной из самых передовых в вопросе медицинского туризма.