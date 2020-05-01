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Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов

Мир » Бывший СССР » Украина

На сайте Всемирного банка сообщается о том, что Совет директоров ВБ утвердил выделение 150 миллионов долларов Украине с целью помощи бедным семьям. 50 миллионов из них будут направлены на борьбу с COVID-19.

"Совет директоров Всемирного банка сегодня утвердил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода. В рамках дополнительного финансирования 50 миллионов долларов США будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса)", — говорится в релизе.

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