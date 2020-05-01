Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов

На сайте Всемирного банка сообщается о том, что Совет директоров ВБ утвердил выделение 150 миллионов долларов Украине с целью помощи бедным семьям. 50 миллионов из них будут направлены на борьбу с COVID-19.