Руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров сообщил агентству РИА "Новости" о том, что из Каира в Москву вылетел самолет, на котором 121 россиянин возвращается на родину.
"Только что отправили в Москву рейс, который был организован совместно с "Египетскими авиалиниями" при помощи российских ведомств — Минкомсвязи, МИД, посольства России, других организаций", — сообщил Абакаров.
Также сообщается, что на борту находятся 20 человек с хроническими заболеваниями, отправленных для продолжения лечения в Россию.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.