Россияне вылетели из Каира в Москву эвакуационным рейсом

Руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров сообщил агентству РИА "Новости" о том, что из Каира в Москву вылетел самолет, на котором 121 россиянин возвращается на родину.

"Только что отправили в Москву рейс, который был организован совместно с "Египетскими авиалиниями" при помощи российских ведомств — Минкомсвязи, МИД, посольства России, других организаций", — сообщил Абакаров.

Также сообщается, что на борту находятся 20 человек с хроническими заболеваниями, отправленных для продолжения лечения в Россию.