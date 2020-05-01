Палестина запросила у России помощь в борьбе с COVID-19

Защитные костюмы для врачей, тесты на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких — такой набор гуманитарной помощи запросила у России Палестина. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в правительстве РФ. Об этом рассказали в посольстве Палестины в России.

"Премьер-министр Палестины направил письмо Мишустину с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Мы попросили о трех вещах — 20 тысяч тестов, 100 аппаратов ИВЛ, а также пять тысяч защитных костюмов", — пояснил посол Абдельхафиз Нофаль.

По информации посольства, главное, решить вопрос с логистикой. Самолет с гуманитарной помощью будет лететь либо через Израиль, либо через Иорданию.

Палестина стала не первой страной, обратившейся за помощью в борьбе с коронавирусом к России. Ранее такие запросы пришли из Алжира, Египта, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Йемена, Марокко, Палестины, Сирии, Судана и Туниса.