Число новых заболевших в Чехии растет день ото дня

Новая волна коронавируса пришла в Чехию. В середине апреля отмечался спад заболеваемости.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 103 новых случая заражения COVID-19.

"Число больных коронавирусом в республике снижалось, начиная с 11 апреля и до 27 апреля, достигнув показателя 41 новый больной за день. Однако со вторника наблюдается рост заболеваний, в четверг их количество снова превысило 100 случаев, достигнув отметки 103 за день", — сообщает Министерство здравоохранения Чехии.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 7682 случая заболевания коронавирусом. Победить болезнь смогли 3314 пациентов. Жизни 236 человек коронавирус унес. С начала эпидемии в Чехии проведено 242 тысячи тестов.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые в марте границы страны нельзя открывать еще как минимум год. Иначе это спровоцирует новую волну коронавируса. Через несколько дней по решению правительства границы были открыты. Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла такое решение. А 25 мая в стране планируется возобновить чемпионат Чешской футбольной лиги.