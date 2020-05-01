Новая волна коронавируса накрывает Германию

Еще 1639 человек заболели коронавирусом в Германии. Днем ранее прирост составлял 1478 пациентов.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 160 758 случаев инфицирования COVID-19. Как сообщает институт Роберта Коха, за сутки в Германии скончались 193 человека. Сутками ранее статистика фиксировала 173 летальных исхода. 6481 немец стал жертвой коронавируса.

Наиболее сложная ситуация в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Там зарегистрировано 42 489, 33 058 и 31 919 случаев COVID-19 соответственно. В Берлине положительные тесты на коронавирус получили 5887 человек.

Полностью излечиться от опасного заболевания смогли около 126,9 тыс. пациентов.

Сейчас в стране введен карантин, который действует до 4 мая. Не исключено, что его продлят до 10 мая.

Власти страны намерены поддержать местные музеи. В качестве помощи им выделят 10 миллионов евро. Средства будут направлены в первую очередь "маленьким и средним культурным учреждениям Германии". Это поможет им быстрее подготовиться к открытию после снятия всех действующих ограничений.

А вот возобновление Бундеслиги под вопросом. Как показывает опрос, все больше граждан выступают против этого.