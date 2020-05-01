Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Новая волна коронавируса накрывает Германию

Мир » Европа » Евросоюз

Еще 1639 человек заболели коронавирусом в Германии. Днем ранее прирост составлял 1478 пациентов.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 160 758 случаев инфицирования COVID-19. Как сообщает институт Роберта Коха, за сутки в Германии скончались 193 человека. Сутками ранее статистика фиксировала 173 летальных исхода. 6481 немец стал жертвой коронавируса.

Наиболее сложная ситуация в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Там зарегистрировано 42 489, 33 058 и 31 919 случаев COVID-19 соответственно. В Берлине положительные тесты на коронавирус получили 5887 человек.

Полностью излечиться от опасного заболевания смогли около 126,9 тыс. пациентов.

Сейчас в стране введен карантин, который действует до 4 мая. Не исключено, что его продлят до 10 мая.

Власти страны намерены поддержать местные музеи. В качестве помощи им выделят 10 миллионов евро. Средства будут направлены в первую очередь "маленьким и средним культурным учреждениям Германии". Это поможет им быстрее подготовиться к открытию после снятия всех действующих ограничений.

А вот возобновление Бундеслиги под вопросом. Как показывает опрос, все больше граждан выступают против этого.

Темы германия коронавирус
Новости Все >
В Карелии беременным будут делать обязательный тест на коронавирус
Новая волна коронавируса накрывает Германию
Врач рассказала, кто попадает в реанимацию с COVID-19
В Калининграде женщина продала контрафактные лекарства
Большинство россиян собираются провести майские праздники дома
Футболист "Спартака" Баду рассказал о расизме в России
Больше 60 пациентов вылечили от COVID-19 россияне в Италии
Пластиковый щиток может стать альтернативой медицинской маске
Российских младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием
Еще 200 млн долларов получил Узбекистан от Всемирного банка
Последние материалы
Больше 60 пациентов вылечили от COVID-19 россияне в Италии
Пластиковый щиток может стать альтернативой медицинской маске
Российских младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием
Еще 200 млн долларов получил Узбекистан от Всемирного банка
Сергей Марков: коронавирус у Мишустина - это не ЧП
В московских парках раньше срока расцвели фиалки
Самый дорогой футболист "Динамо" прооперирован в Германии
Джабаров о фильме "Шугалей": россияне узнают правду
Правила покупки солнцезащитных очков
Инкубационный период коронавируса может длиться дольше 14 дней
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Саратовская чиновница ушла в отставку из-за “золотых” масок
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Собянин поздравил москвичей с Первомаем
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Саратовская чиновница ушла в отставку из-за “золотых” масок
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
Главреда "Эха Москвы" обвиняют в сексуальных домогательствах
Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ