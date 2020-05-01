Больше 60 пациентов вылечили от COVID-19 россияне в Италии

Число пациентов полевого госпиталя в Бергамо, который помогали возводить российские военные, составляет 93 человека. 62 из них смогли победить болезнь.

Помощь пациентам оказывают врачи из России.

"Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили 62 больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо", — сообщает Министерство обороны России.

По словам местных врачей, они очень довольны той помощью, которую оказывают российские медики.

"Мы всегда можем получить от русских помощь и работаем вместе. Хочу отметить высокий профессионализм ваших переводчиков, благодаря которым организовано наше взаимодействие", — заявила доктор Орнелла Спанинелло.



Между тем, военные из России продолжают и дезинфекцию домов для пожилых граждан в Италии. В Брешие провинции Ломбаргия они обработали еще четыре здания и прилегающие к ним территории и дороги.

На сегодняшний день совместно с итальянскими коллегами российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пенсионеров в более чем 90 населенных пунктах Ломбаргии.