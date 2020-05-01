Число пациентов полевого госпиталя в Бергамо, который помогали возводить российские военные, составляет 93 человека. 62 из них смогли победить болезнь.
Помощь пациентам оказывают врачи из России.
"Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили 62 больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо", — сообщает Министерство обороны России.
По словам местных врачей, они очень довольны той помощью, которую оказывают российские медики.
"Мы всегда можем получить от русских помощь и работаем вместе. Хочу отметить высокий профессионализм ваших переводчиков, благодаря которым организовано наше взаимодействие", — заявила доктор Орнелла Спанинелло.
Между тем, военные из России продолжают и дезинфекцию домов для пожилых граждан в Италии. В Брешие провинции Ломбаргия они обработали еще четыре здания и прилегающие к ним территории и дороги.
На сегодняшний день совместно с итальянскими коллегами российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пенсионеров в более чем 90 населенных пунктах Ломбаргии.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.