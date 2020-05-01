В ДНР сообщили об обстреле окраин Горловки

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили журналистам о том, что утром пятницы украинские силовики из минометов обстреляли поселок Гольмовский на окраине Горловки.

"В 05.40 (совпадает с мск — Прим. ред.) вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по населенному пункту Гольмовский. В направлении населенного пункта противником было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в результате обстрела были повреждены линии электропередач, автомобиль и несколько домов.