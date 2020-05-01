Экономику Малайзии запустят 4 мая

Заниматься спортом на улице разрешат жителям Малайзии. Ослабление ограничительных мер в стране начнется 4 мая.

Запустят и экономику. Такое решение приняло правительство.

"Начиная с 4 мая почти все секторы экономики смогут возобновить деятельность при определенных условиях", — заявил премьер Малайзии Мухиддин Яссин, отметив, что долгий карантин негативно сказывается на экономике.

При этом никаких развлекательные заведения работать не будут. Речь идет о кинотеатрах, клубах, развлекательных заведениях, базарах и выставках. По-прежнему действует запрет на массовые мероприятия, концерты, банкеты, религиозные мероприятия. Школы закрыты, командные и контактные виды спорта под запретом.

Ранее сообщалось, что Малайзия продлила ограничительные меры до 12 мая. В частности, местным жителям запрещено передвигаться по страны, передвижение внутри штатов ограничено.

"Правда.Ру" писала, что в Малайзии планируют создать Фонд помощи россиянам. Его организаторами выступили Русская православная церковь и посольство России. Они оказывают помощь соотечественникам, оказавшимся в трудном положении в Малайзии.