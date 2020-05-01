На сайте суда городского округа Гуйян сообщается о китайском блогере и журналисте, которого приговорили к 15 годам тюрьмы за нападки на партию, вымогательства и взятки. Известно, что журналист писал для многих государственных СМИ.
"Ответчик Чэнь Цзежэнь приговорен к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере 7,01 миллиона юаней (около 1 миллиона долларов) за провоцирование скандалов, вымогательство и шантаж, незаконную предпринимательскую деятельность, дачу взяток", — говорится в заявлении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.