В Китае политического журналиста посадили на 15 лет

На сайте суда городского округа Гуйян сообщается о китайском блогере и журналисте, которого приговорили к 15 годам тюрьмы за нападки на партию, вымогательства и взятки. Известно, что журналист писал для многих государственных СМИ.