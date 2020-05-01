Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые не имеют возможности вернуться из-за рубежа.

"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тысяч рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию", — говорится в подписанном в пятницу распоряжении.