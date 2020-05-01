В австралийском Пилбаре неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ

Полиция Западной Австралии сообщает, что в торговом центре города Пилбаре сотрудниками правоохранительных органов застрелен мужчина, устроивший поножовщину в одном из торговых центров.
В сообщении указано, что неизвестный пока человек нанес ножевые удары нескольким случайным покупателям. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.
"Задержать мужчину не получилось. Он скончался от огнестрельного ранения. Угрозы общественной безопасности в настоящее время нет", — говорят полицейские Пилбара.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.