В австралийском Пилбаре неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ

Полиция Западной Австралии сообщает, что в торговом центре города Пилбаре сотрудниками правоохранительных органов застрелен мужчина, устроивший поножовщину в одном из торговых центров.

В сообщении указано, что неизвестный пока человек нанес ножевые удары нескольким случайным покупателям. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.