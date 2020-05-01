Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил агенству РИА "Новости" о том, что в Армении зафиксировали "вторую волну" заболеваний COVID-19 после Пасхи, которую в стране отмечают 12 апреля.

"На динамику распространенности вируса влияет в первую очередь активность общения людей между собой. Как только она увеличивается, возрастает число случаев заражения. Так случилось в Армении, когда отмечалась Пасха, 12 апреля по григорианскому календарю. Люди пошли за покупками, общения стало больше, и в результате мы получили ускорение распространения вируса и вторую волну заболевания. В основном число случаев увеличилось вне Еревана. В целом по стране не так много случаев", — сказал Тавадян.