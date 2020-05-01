Агенство РИА "Новости" получили данные от крупнейшего туристического агенства "Ctrip" в Китае о том, что на праздничные выходные в мае ожидается первый туристический пик.
"Совпав с постепенным ослаблением ограничений на передвижение, введенных из-за пандемии COVID-19, пятидневные праздничные выходные в мае являются знаменательным событием в восстановлении туристического сектора. Ожидается, что майские праздники станут первым туристическим пиком в 2020 году, вероятно, данные по поездкам увеличатся вдвое по сравнению с выходными по случаю Дня поминовения усопших в апреле, когда жители Китая совершили 43 миллиона поездок, а доход туристической отрасли составил около 1,2 миллиарда долларов", — говорится в докладе.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.