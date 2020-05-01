Китай отказался от неоднократных просьб Всемирной Организации Здравоохранения принять участие в расследовании происхождения COVID-19, сообщил сегодня портал Sky News со ссылкой на представителя ВОЗ в Китае.
"Мы знаем, что в Китае идет какое-то национальное расследование причин появления коронавируса, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться", — цитирует издание слова доктора Гаудена Галеа.
По его словам, ВОЗ неоднократно обращалась с запросами к комиссии по здравоохранению и властям КНР, поскольку "понять происхождение вируса очень важно, равно как и прояснить взаимодействие животного и человека".
"Приоритет заключается в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение пандемии. И мы в ВОЗ не понимаем, почему Китай не хочет допустить нашу группу к исследованиям и отказывается принимать помощь", — говорит Галеа.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.