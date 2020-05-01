Правительство Франции выдаст деньги тем, кто пересядет на велосипед

Каждый француз после 11 мая - этот день назначен днем окончания в стране коронавирусного карантина - получит по €50 "на ремонт велосипеда".

Таким образом правительство планирует поощрить езду на велосипеде, чтобы

"уменьшить переполненность в метро и автобусах, где трудно практиковать социальное дистанцирование, необходимое для предотвращения передачи вируса".

Министр окружающей среды Элизабет Борн объявила в четверг, что на план популяризации велосипедов будет выделено €20 млн ($22 млн). Эти деньги пойдут на то, чтобы

адресно выдать их владельцам двухколесного транспорта,

установить временные велосипедные парковочные места,

профинансировать "велосипедные тренерские сессии".

Борн сказала, что правительство планирует ускорить программу, позволяющую работодателям покрывать до €400 путевых расходов сотрудников, которые ездят на работу на велосипеде.

“Мы хотим, чтобы этот период стал новым этапом на пути к велосипедной культуре, и мы хотим, чтобы велосипед стал королем переходного периода”, - написала она на своей странице в Twitter.