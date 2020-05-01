Каждый француз после 11 мая - этот день назначен днем окончания в стране коронавирусного карантина - получит по €50 "на ремонт велосипеда".
Таким образом правительство планирует поощрить езду на велосипеде, чтобы
"уменьшить переполненность в метро и автобусах, где трудно практиковать социальное дистанцирование, необходимое для предотвращения передачи вируса".
Министр окружающей среды Элизабет Борн объявила в четверг, что на план популяризации велосипедов будет выделено €20 млн ($22 млн). Эти деньги пойдут на то, чтобы
Борн сказала, что правительство планирует ускорить программу, позволяющую работодателям покрывать до €400 путевых расходов сотрудников, которые ездят на работу на велосипеде.
“Мы хотим, чтобы этот период стал новым этапом на пути к велосипедной культуре, и мы хотим, чтобы велосипед стал королем переходного периода”, - написала она на своей странице в Twitter.
🚲 « Nous voulons que cette période fasse franchir une étape dans la culture #vélo, et que la bicyclette soit la petite reine du #déconfinement »— Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 30, 2020
Un plan de 20m d’€ pour ⤵️
✅ réparer vos vélos
✅ installer des places temporaires
✅ vous former au vélohttps://t.co/FB15dGMi4H
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.