Саакашвили не станет вице-премьером, у него будет другая должность

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Михаил Саакашвили, которого ранее планировалось назначить вице-премьером Украины, получит другую должность. Этот вопрос уже согласован с президентом Владимиром Зеленским.

"Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой", — сказал Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".

Он отказался уточнить, где именно будет работать Саакашвили, отметив, что об этом могут сообщить уже в четверг.