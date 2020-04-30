Швейцария даст на борьбу с COVID-19 беспроцентные кредиты

Швейцария поможем мировому сообществу победить коронавирус. Для этого будут выданы беспроцентные кредиты.

Их общая сумма составит 400 миллионов франков. Кредиты предназначены для Красного креста и Всемирного валютного фонда.

"COVID-19 оказывает весьма очевидное влияние на развивающиеся страны. В странах, где процветает бедность, конфликты и катастрофы, и без того нестабильная ситуация продолжает ухудшаться. Чтобы смягчить развитие ситуации Федеральный совет в ходе заседания принял решение выделить Международному Комитету Красного Креста беспроцентную ссуду в размере 200 миллионов швейцарских франков, а также поддержать действия Целевого фонда МВФ по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и реагированию на них в размере 25 миллионов швейцарских франков", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Деньги Красный крест должен будет вернуть за семь лет. Кто получит остальные 175 миллионов франков, решат в мае.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что врачи шести стран сообщили о странном заболевании у детей на фоне коронавируса. Почти 100 случаев необычного заболевания появились по меньшей мере в шести странах: в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.