Президент США Дональд Трамп считает, что правительство Вашингтона принимает более правильные решения в борьбе с коронавирусом в отличие от Швеции.

"Несмотря на сообщения об обратном, Швеция платит высокую цену за свое решение не вводить режим самоизоляции. На сегодняшний день там погибли 2462 человека, что намного больше, чем в соседних странах, таких как Норвегия (207), Финляндия (206) или Дания (443). Соединенные Штаты приняли правильное решение", — написал Трамп в своем Twitter.