Бразильскому городу не хватает гробов из-за коронавируса

В Бразильской ассоциации компаний похоронного сектора заявили, что в столице штата Амазонас городе Манаусе заканчиваются гробы. Число захоронений превышает сотню в сутки, а на складах в конце прошлой недели было меньше тысячи гробов.

В ассоциации составили и отправили письмо правительству с просьбой о помощи.