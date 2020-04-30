В Бразильской ассоциации компаний похоронного сектора заявили, что в столице штата Амазонас городе Манаусе заканчиваются гробы. Число захоронений превышает сотню в сутки, а на складах в конце прошлой недели было меньше тысячи гробов.
В ассоциации составили и отправили письмо правительству с просьбой о помощи.
"Учитывая режим чрезвычайного положения, который действует в Манаусе… из-за эпидемии COVID-19…, учитывая, что на складах по состоянию на 25 апреля осталось менее 1000 гробов и похоронных урн, учитывая, что число умерших в день превышает 130 человек, а также принимая во внимание тот факт, что доставка гробов в Манаус железнодорожным транспортом не может быть осуществлена вовремя для удовлетворения срочной необходимости, обращаемся с просьбой оказать содействие в транспортировке воздушным путём из Кампинаса в Манаус 2000 гробов", — говорится в размещённом на сайте ассоциации письме в адрес федерального правительства.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.